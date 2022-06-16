Минцифры отчиталось, насколько упала посещаемость ушедших из России Twitter, Facebook* и Instagram*

У этих ресурсов явно сократился мобильный трафик. Так, на основании информации от «Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2, доля трафика TikTok сократилась с 12% в январе-феврале до 10% в июне, доля Telegram выросла до 6%, пользование WhatsApp не изменилось — 2%, Вконтакте — выросла до 10%.

При этом самым популярным из зарубежных сервисов был и остаётся YouTube — 18% трафика.

«Примерно на три эти соцсети приходилось 10-12% мобильного трафика. Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. На 80% закончилось потребление», — отметил Шадаев.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.