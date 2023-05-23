Минцифры отложил запуск госуслуг на российском движке на год

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает перенести срок запуска Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформе «ГосТех» на один год. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на официальном портале правовых актов.

В настоящее время Министерство цифрового развития вносит на межведомственное согласование план создания и развития ФГИС ПГС на платформе «ГосТех». Однако, из-за необходимости ряда организационных мероприятий, выполнение этого плана до 1 июля 2023 года становится невозможным. Поэтому предлагается перенести срок на один год, как указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Также отмечается, что прикладное программное обеспечение, необходимое для создания и эксплуатации системы, уже разработано и протестировано в рамках развития информационной инфраструктуры. Оно обеспечивает взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в электронной форме и исполнения государственных и муниципальных функций.