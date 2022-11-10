Минцифры перестанет принимать заявки на отсрочку от мобилизации уже 16 ноября

16:51, 10 ноября 2022
1 мин.
Минцифры перестанет принимать заявки на отсрочку от мобилизации уже 16 ноябряИ закроет соответствующую форму на «Госуслугах»
Глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме Finopolis заявил, что с 16 ноября ведомство закроет на «Госуслугах» форму принятия заявок на отсрочку от частичной мобилизации.
После объявления мобилизации был подготовлен список из 195 направлений, которые дают сотрудникам право получить отсрочку. Благодаря этому из военкоматов было возвращено 65 сотрудников IT-компаний, которые были ошибочно призваны.
Министр отметил, что сейчас на рассмотрении находятся ещё некоторые подобные случаи.
Источник фото:Qualitydevs.com
Источник:Интерфакс
Автор:Андрей КадуковТеги: