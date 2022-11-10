Минцифры перестанет принимать заявки на отсрочку от мобилизации уже 16 ноября

После объявления мобилизации был подготовлен список из 195 направлений, которые дают сотрудникам право получить отсрочку. Благодаря этому из военкоматов было возвращено 65 сотрудников IT-компаний, которые были ошибочно призваны.

Министр отметил, что сейчас на рассмотрении находятся ещё некоторые подобные случаи.