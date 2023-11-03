Минцифры перестанет закупать программы для госорганов

Минцифры предлагает приостановить централизованное приобретение лицензий на офисное и антивирусное программное обеспечение (ПО) для федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на всём протяжении 2024 года. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Этот документ меняет постановление правительства № 658, которое было введено в 2018 году и регулировало централизованные закупки офисного ПО, программ для учёта и программ в области информационной безопасности. Проект пояснительной записки указывает на ситуацию, когда ФОИВ не могут сами закупать лицензии на ПО из-за требований постановления № 658. В то же время, Минцифра России не может провести закупку из-за отсутствия финансирования в нормативных правовых актах.

Пояснительная записка также отмечает, что в 2019 году Минцифра заключила государственные контракты на приобретение лицензий на ПО на сумму более миллиарда рублей. Однако в 2021 году этот пункт был исключён из нацпрограммы «Цифровая экономика». Ранее, в начале октября, было объявлено, что Госдума приобрела 1800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и офисного пакета Microsoft Office. Эти детали подтвердил технический директор Step Logic, уточнив, что поставки были выполнены в сентябре. Сумма этой закупки для нижней палаты составила почти 52,5 миллиона рублей, включая 23,1 миллиона рублей на лицензии «Мойофис» и 29,3 миллиона рублей на Astra Linux, согласно информации с портала государственных закупок.