Минцифры покроет интернетом всю Арктику

Шадаев отметил важность работы частных компаний, которые часто выступают инициаторами таких проектов и финансируют их.

Министр объявил и о подписании соглашения, предусматривающего обеспечение связью арктических регионов в течение 3 лет.

«У нас есть действующий проект, инициированный Минцифры, который мы передали Роскосмосу. Это запуск четырёх космических аппаратов для использования на высокой эллиптической орбите для предоставления доступа в интернет. Высокая эллиптическая орбита как раз и позволяет обеспечить эффективное покрытие территории Арктики», — рассказал глава Минцифры.