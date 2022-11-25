Минцифры покроет интернетом всю Арктику

Минцифры покроет интернетом всю АрктикуОб этом сообщил глава Минцифры
В официальном Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России появилась информация, что глава ведомства Максут Шадаев, выступая на на форуме «Цифровой Алмаз» в Якутске, заявил о проекте по обеспечению интернетом всей Арктики.
Фото: Ksonline.ru
Шадаев отметил важность работы частных компаний, которые часто выступают инициаторами таких проектов и финансируют их.
Министр объявил и о подписании соглашения, предусматривающего обеспечение связью арктических регионов в течение 3 лет.
«У нас есть действующий проект, инициированный Минцифры, который мы передали Роскосмосу. Это запуск четырёх космических аппаратов для использования на высокой эллиптической орбите для предоставления доступа в интернет. Высокая эллиптическая орбита как раз и позволяет обеспечить эффективное покрытие территории Арктики», — рассказал глава Минцифры.