Наука и технологии
19:16, 02 февраля 2023
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Минцифры поможет «Почте России» найти причины утечки данных у подрядчика

Будет привлечено и само министерство, и другие организации

Минцифры сообщило, что «Почта России» до конца февраля проведёт внутреннее расследование утечки данных из информационных систем компании в июле 2022 года. Уточняется, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика «Почты России». Минцфиры поможет в этом мероприятии.

Минцифры поможет «Почте России» найти причины утечки данных у подрядчика

Фото: Itcrumbs.ru

К расследованию будут привлечены сотрудники Минцифры, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности.

Как отмечается, в ходе утечки не пострадали банковские и другие платёжные данные клиентов «Почты России», а у взломщиков нет доступа к иным записям.

«Почта России» до конца февраля проведёт расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году. Для обеспечения объективного и полного расследования будут привлечены сотрудники Минцифры, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности.

Минцифры России
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