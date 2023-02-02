Минцифры поможет «Почте России» найти причины утечки данных у подрядчика

Минцифры поможет «Почте России» найти причины утечки данных у подрядчикаБудет привлечено и само министерство, и другие организации
Минцифры сообщило, что «Почта России» до конца февраля проведёт внутреннее расследование утечки данных из информационных систем компании в июле 2022 года. Уточняется, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика «Почты России». Минцфиры поможет в этом мероприятии.
Фото: Itcrumbs.ru
К расследованию будут привлечены сотрудники Минцифры, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности.
Как отмечается, в ходе утечки не пострадали банковские и другие платёжные данные клиентов «Почты России», а у взломщиков нет доступа к иным записям.
«Почта России» до конца февраля проведёт расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году. Для обеспечения объективного и полного расследования будут привлечены сотрудники Минцифры, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности.