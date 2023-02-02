Минцифры поможет «Почте России» найти причины утечки данных у подрядчика

К расследованию будут привлечены сотрудники Минцифры, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности.

Как отмечается, в ходе утечки не пострадали банковские и другие платёжные данные клиентов «Почты России», а у взломщиков нет доступа к иным записям.