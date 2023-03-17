Наука и технологии
16:57, 17 марта 2023
1 мин.

Минцифры предложило по-новому штрафовать за утечку данных пользователей и требовать с компаний до 500 млн рублей

В случае повторной утечки

Минцифры внесло на рассмотрение Комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи два законопроекта, которые предполагают ужесточение порядка работы с персональными данными российских пользователей.

Минцифры предложило по-новому штрафовать за утечку данных пользователей и требовать с компаний до 500 млн рублей

Фото: Wallpaperaccess.com

В первом законопроекте предлагаются поправки касательно оборотных штрафов, назначающихся, если компания допустила повторную утечку персональных данных россиян. Предлагается взимать оборотные штрафы в размере от 5 млн до 500 млн рублей. За первичный факт утечки государство истребует фиксированный штраф.

Второй законопроект предполагает изменения в Уголовном кодексе: должны быть приняты более жёсткие наказания для участников теневых форумов, на которых торгуют личными данными россиян.

Новости партнеров
Новости партнеров