Опубликовано 19 сентября 2025, 23:58
Минцифры предложило создать перечень закрытого ПО для компаний

Софт будет включаться по решению правительственной комиссии
Минцифры России разработало проект постановления о создании специального перечня программного обеспечения, которое разрабатывается исключительно для внутренних нужд компаний и не будет доступно для свободного приобретения на рынке. Этот шаг направлен на систематизацию работы с реестром отечественного ПО после принятия соответствующего закона в июле 2025 года.
Требования для включения в перечень в основном совпадают с критериями реестра российского программного обеспечения, но исключают необходимость вывода продуктов в коммерческий оборот. Решения о включении будут приниматься правительственной комиссией по цифровому развитию, которая оценит обоснованность затрат государственных компаний на разработку собственного ПО вместо приобретения доступных рыночных решений.

Отдельно министерство ввело добровольную проверку ПО на соответствие дополнительным требованиям для получения статуса доверенного программного обеспечения. Такие продукты получат приоритет в государственных закупках. Требования включают совместимость с отечественными процессорами, контроль обновлений, наличие технической поддержки по всей стране и устранение уязвимостей в течение 30 дней.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
