Минцифры предложило создать перечень закрытого ПО для компаний

Требования для включения в перечень в основном совпадают с критериями реестра российского программного обеспечения, но исключают необходимость вывода продуктов в коммерческий оборот. Решения о включении будут приниматься правительственной комиссией по цифровому развитию, которая оценит обоснованность затрат государственных компаний на разработку собственного ПО вместо приобретения доступных рыночных решений.

Отдельно министерство ввело добровольную проверку ПО на соответствие дополнительным требованиям для получения статуса доверенного программного обеспечения. Такие продукты получат приоритет в государственных закупках. Требования включают совместимость с отечественными процессорами, контроль обновлений, наличие технической поддержки по всей стране и устранение уязвимостей в течение 30 дней.