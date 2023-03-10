Минцифры предупредило, что хакеры в 2023 году будут атаковать российские сайты не меньше, чем раньше

21:18, 10 марта 2023
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Минцифры предупредило, что хакеры в 2023 году будут атаковать российские сайты не меньше, чем раньшеПричём атаки могут стать сложнее
Заместитель главы Минцифры Александр Шойтов ответил на вопросы о том, ослабнут ли в 2023 году кибератаки на информационную инфраструктуру российских государственных ведомств, организаций и частных компаний.
Фото: Unsplash.com
По словам чиновника, ждать снижения уровня кибератак не стоит. Они могут стать сложнее, но количество не снизится.
Оснований для того, что уменьшится, нет, возможно, они будут более сложными.
Александр Шойтов
Заместитель главы Минцифры