Минцифры расширит список доступной информации о пользователях

Минцифры планирует дополнить список информации, которую организаторы распространения информации (ОРИ) передают государственным органам по запросу: помимо IP-адреса, теперь будет передаваться и номер порта пользователя, а также сетевые параметры самого ресурса ОРИ.

Это поможет государственным органам и регуляторам быстрее определять конкретных пользователей сайтов и упростит борьбу РКН с средствами обхода блокировок.

Предложенное изменение опубликовано на официальном портале проектов правовых актов для обсуждения. Оно призвано улучшить возможность государственных органов отслеживать конкретных пользователей при размещении неправомерного контента в сети.