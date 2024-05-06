Минцифры расширит список доступной информации о пользователях

Опубликовано 06 мая 2024, 21:40
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Минцифры расширит список доступной информации о пользователяхКоторую операторы связи будут обязаны передавать по запросу органов правопорядка
Минцифры обяжет интернет-ресурсы передавать ещё больше информации о пользователях
Минцифры планирует дополнить список информации, которую организаторы распространения информации (ОРИ) передают государственным органам по запросу: помимо IP-адреса, теперь будет передаваться и номер порта пользователя, а также сетевые параметры самого ресурса ОРИ.
Это поможет государственным органам и регуляторам быстрее определять конкретных пользователей сайтов и упростит борьбу РКН с средствами обхода блокировок.
Предложенное изменение опубликовано на официальном портале проектов правовых актов для обсуждения. Оно призвано улучшить возможность государственных органов отслеживать конкретных пользователей при размещении неправомерного контента в сети.
Источник:habr.ru
Автор:Николай Шелофастов