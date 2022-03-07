Минцифры рассказало о планах на отключение России от мирового интернета

Минцифры рассказало о планах на отключение России от мирового интернетаРечь идёт отключении изнутри
Представители Минцифры рассказали, что как минимум российские власти не планируют отключать страну от мирового интернета. При этом ведомство также разослало госорганам документы, в которых содержится «набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами».
Напомним, что накануне Telegram-канал «ЗаТелеком» выложил документы. В них говорилось о необходимости предоставить федеральным и региональным органам власти сведения о принадлежащих им ресурсах, о максимальном числе запросов и одновременно работающих пользователей и «о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации». Сделать это, якобы, было нужно до 9 марта.