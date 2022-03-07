Минцифры рассказало о планах на отключение России от мирового интернета

Представители Минцифры рассказали, что как минимум российские власти не планируют отключать страну от мирового интернета. При этом ведомство также разослало госорганам документы, в которых содержится «набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами».

Напомним, что накануне Telegram-канал «ЗаТелеком» выложил документы. В них говорилось о необходимости предоставить федеральным и региональным органам власти сведения о принадлежащих им ресурсах, о максимальном числе запросов и одновременно работающих пользователей и «о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации». Сделать это, якобы, было нужно до 9 марта.