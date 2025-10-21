Минцифры разрешило бизнесу собирать только необходимые по закону персональные данные

Опубликовано 21 октября 2025, 18:001 мин.
Минцифры разрешило бизнесу собирать только необходимые по закону персональные данныеДля упрощения процесса
Пр информации Forbes, Минцифры пересмотрело правила обработки персональных данных через портал Госуслуг. Компании обязаны загружать только согласия, предусмотренные подзаконными актами, хотя остаются и другие варианты. Новые правила вступят в силу в 2028 году в случае принятия закона в текущей редакции.
© Госуслуги
Для загрузки согласий компаниям нужно подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), что потребует затрат на инфраструктуру и безопасность ПО. Ассоциация больших данных считает новые стандарты практичными, предлагая чётко определить случаи загрузки согласий и избегать передачи бумажных документов.
Управляющий партнёр Comply Артем Дмитриев отметил, что меры по борьбе с мошенничеством усиливают цифровой контроль. Граждане смогут знакомиться с условиями обработки своих персональных данных и в случае несогласия подавать жалобы в РКН через Госуслуги.
Источник:Forbes
Автор:Андрей Кадуков