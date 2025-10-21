Минцифры разрешило бизнесу собирать только необходимые по закону персональные данные

Для загрузки согласий компаниям нужно подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), что потребует затрат на инфраструктуру и безопасность ПО. Ассоциация больших данных считает новые стандарты практичными, предлагая чётко определить случаи загрузки согласий и избегать передачи бумажных документов.

Управляющий партнёр Comply Артем Дмитриев отметил, что меры по борьбе с мошенничеством усиливают цифровой контроль. Граждане смогут знакомиться с условиями обработки своих персональных данных и в случае несогласия подавать жалобы в РКН через Госуслуги.