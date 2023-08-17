Минцифры РФ заявило о нехватке до 700 тыс программистов в России

Минцифры РФ заявило о нехватке до 700 тыс программистов в РоссииИ всё это, в теории, свободные рабочие места!
Минцифры России заявило о серьёзной проблеме в IT-сфере страны: дефиците кадров. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, сегодня в России наблюдается нехватка от 500 до 700 тыс специалистов.
«Для поддержания высоких темпов развития отрасли нам необходимо такое количество разработчиков», — подчеркнул Шадаев во время совещания с президентом и членами правительства.
Он также добавил, что, несмотря на сохраняющуюся потребность в кадрах, кадровая база IT-отрасли продолжает расти. За прошлый год число сотрудников, работающих в IT-компаниях, увеличилось на 13% и составило почти 740 тыс человек.
Министр также поделился позитивными новостями о развитии отрасли в России. За прошлый год объём продаж российских IT-решений вырос на 22%. Эти данные свидетельствуют о том, что сфера в России активно развивается.