Минцифры РФ заявило о нехватке до 700 тыс программистов в России

«Для поддержания высоких темпов развития отрасли нам необходимо такое количество разработчиков», — подчеркнул Шадаев во время совещания с президентом и членами правительства.

Он также добавил, что, несмотря на сохраняющуюся потребность в кадрах, кадровая база IT-отрасли продолжает расти. За прошлый год число сотрудников, работающих в IT-компаниях, увеличилось на 13% и составило почти 740 тыс человек.

Министр также поделился позитивными новостями о развитии отрасли в России. За прошлый год объём продаж российских IT-решений вырос на 22%. Эти данные свидетельствуют о том, что сфера в России активно развивается.