Минцифры России: рассылка повесток через Госуслуги не имеет оснований

По словам представителей министерства, принятый недавно закон о цифровизации воинского учёта не предусматривает направление повесток через Госуслуги. Вместо этого, методы направления повесток должны быть установлены отдельным актом правительства, который ещё не был принят.

На сегодняшний день в законе чётко указано, что портал будет использоваться только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер.

Также через Госуслуги будет предоставлен доступ к информации в реестре повесток, который на данный момент ещё не создан.

Отметим, что всё вышеописанное — позиция Минцифры.