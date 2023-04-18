Минцифры России: рассылка повесток через Госуслуги не имеет оснований

Минцифры России: рассылка повесток через Госуслуги не имеет основанийКак минимум, на данный момент
Накануне военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал Госуслуг начнётся уже во время текущего призыва. Минцифры РФ опровергло эту информацию.
По словам представителей министерства, принятый недавно закон о цифровизации воинского учёта не предусматривает направление повесток через Госуслуги. Вместо этого, методы направления повесток должны быть установлены отдельным актом правительства, который ещё не был принят.
На сегодняшний день в законе чётко указано, что портал будет использоваться только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер.
Также через Госуслуги будет предоставлен доступ к информации в реестре повесток, который на данный момент ещё не создан.
Отметим, что всё вышеописанное — позиция Минцифры.