Википедию в России блокировать не будут: комментарий правительства

В то же время министр упомянул, что российский аналог всемирной энциклопедии под названием «Знания» активно развивается.

Данное заявление последовало после того, как глава Совета при президенте РФ Валерий Фадеев предложил закрыть Википедию»в Рунете. В ответ на эту идею пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что перед закрытием Википедии важно создать альтернативный источник проверенной информации.

Напомним, что Википедия является одним из самых крупных источников открытой информации в мире и доступна на множестве языков. Платформа активно используется для быстрого получения информации о различных темах и является инструментом для обучения и исследований.