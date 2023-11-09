Минцифры выступило против согласования цен на тарифы с пользователями

Депутаты из партии «Новые люди» предложили новые правила для операторов связи: обязывать их согласовывать повышение тарифов с клиентами, если оно превышает уровень инфляции за предыдущий год. Однако Минцифры и ФАС не поддержали эту идею. Они утверждают, что текущий механизм проверок, осуществляемый ФАС, достаточен для предотвращения непричиненного роста цен на услуги связи.

Парламентарии высказали обеспокоенность по поводу частого и необоснованного увеличения тарифов крупными операторами связи. Однако замминистра цифрового развития и представитель ФАС считают, что внесение новых изменений в правила оказания услуг связи нецелесообразно. Они утверждают, что существующие меры регулирования и проверок должны быть достаточными для контроля за деятельностью операторов и предотвращения беспричинного повышения тарифов.