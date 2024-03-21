Минцифры заморозило создание «российского GitHub» из-за нехватки денег

Опубликовано 21 марта 2024, 07:01
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Минцифры заморозило создание «российского GitHub» из-за нехватки денегПока что на неопределенный срок
Планировавшийся к запуску в конце апреля 2024 года аналог GitHub от Минцифры и РФРИТ не выйдет в срок. Запуск проекта отложен на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.
Изначально проект оценивался в 1.3 млрд рублей. Минцифры нашло эти средства на счетах фонда Росинфокоминвест, но они так и не были переданы РФРИТ.
Помимо проблем с финансированием, проект столкнулся с другими сложностями:
- Сложность привлечения пользователей. Эксперты сомневаются, что «российский GitHub» сможет конкурировать с уже существующими платформами.
- Необходимость регулярных инвестиций. Поддержка репозитория открытого кода требует значительных средств на инфраструктуру, безопасность и т.д.
Вместо создания нового репозитория, Минцифры сейчас фокусируется на использовании ИИ в обработке данных и работе с кодом, а также привлечении IT-сообщества к решению этих задач.