Минцифры заморозило создание «российского GitHub» из-за нехватки денег

Изначально проект оценивался в 1.3 млрд рублей. Минцифры нашло эти средства на счетах фонда Росинфокоминвест, но они так и не были переданы РФРИТ.

Помимо проблем с финансированием, проект столкнулся с другими сложностями:

Сложность привлечения пользователей. Эксперты сомневаются, что «российский GitHub» сможет конкурировать с уже существующими платформами.

Необходимость регулярных инвестиций. Поддержка репозитория открытого кода требует значительных средств на инфраструктуру, безопасность и т.д.

Вместо создания нового репозитория, Минцифры сейчас фокусируется на использовании ИИ в обработке данных и работе с кодом, а также привлечении IT-сообщества к решению этих задач.