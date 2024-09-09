Минцифры запустит единую платформу обучения ИТ-специальностям

Министерство цифрового развития России в сотрудничестве с технологическими компаниями запускает новую онлайн-платформу для школьников и студентов, чтобы обучать их современным IT-навыкам. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Kazan Digital Week. Платформа поможет учащимся освоить программирование, анализ больших данных и технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, для студентов IT-направлений в российских вузах подготовлены три новых программы. Первая нацелена на привлечение компаний к учебному процессу, вторая — на углублённую подготовку специалистов мирового уровня, а третья — на развитие инженеров будущего. Эти инициативы направлены на повышение качества IT-образования в стране.

Программа дополнительного обучения школьников будет расширена, включив изучение современных языков программирования и робототехники. Также студенты смогут получить вторую специальность, связанную с IT, что откроет для них больше возможностей в будущем.