Миндаль оказался орехом, снижающим калорийность пищи

В исследовании приняли участие 140 человек. Половина участников завтракали натощак миндалём, вторая половина — высокоуглеводной закуской.

Через 30, 60 и 90 минут у всех участников специалисты проводили замеры уровня гормонов, сигнализирующих мозгу о насыщении. После этого добровольцы ели пищу, калорийность которой предварительно была определена.

В итоге у тех, кто ел миндаль, уровень гормонов, подающих сигнал о сытости, действительно изменился. Оказалось, что миндаль привёл к снижению потребления пищи на 300 килоджоулей, или 70 калорий.

Исследователи объясняют это высоким содержанием в миндале белка, ненасыщенных жирных кислот и клетчатки. Отмечается, что регулярное употребление миндаля может привести с общему снижению калорийности повседневного рациона. В среднем можно сбросить около 3 кг в год.