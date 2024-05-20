Минэкономразвития проведёт эксперимент по обезличиванию персональных данных

Минэкономразвития проведёт эксперимент по обезличиванию персональных данныхПо запросу представителей бизнеса
Министерство экономического развития (Минэк) изучает возможность проведения эксперимента по обезличиванию личных данных граждан. Это стало возможным после долгих усилий бизнеса, стремящегося к обмену такими данными, несмотря на опасения властей.
Минэкономразвития сотрудничает с заинтересованными структурами для изучения использования экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для проверки технологий обезличивания личных данных россиян. Инициатива поддержана крупными компаниями, такими как «Яндекс», VK, Сбербанк и другими, которые предложили создать безопасную технологическую инфраструктуру для обработки данных.
Представители Минэка выразили поддержку идеи проведения эксперимента, считая его важным шагом для разработки безопасных методов работы с данными. Это позволит оценить риски и эффективность методов обезличивания данных, а также разработать правовые механизмы для их защиты.