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Наука и технологии
Опубликовано 20 мая 2024, 01:11
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Минэкономразвития проведёт эксперимент по обезличиванию персональных данных

По запросу представителей бизнеса
В России проведут эксперимент по обезличиванию персональных данных
Минэкономразвития проведёт эксперимент по обезличиванию персональных данных
© Mr Cup / Fabien Barral

Министерство экономического развития (Минэк) изучает возможность проведения эксперимента по обезличиванию личных данных граждан. Это стало возможным после долгих усилий бизнеса, стремящегося к обмену такими данными, несмотря на опасения властей.

Минэкономразвития сотрудничает с заинтересованными структурами для изучения использования экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для проверки технологий обезличивания личных данных россиян. Инициатива поддержана крупными компаниями, такими как «Яндекс», VK, Сбербанк и другими, которые предложили создать безопасную технологическую инфраструктуру для обработки данных.

Представители Минэка выразили поддержку идеи проведения эксперимента, считая его важным шагом для разработки безопасных методов работы с данными. Это позволит оценить риски и эффективность методов обезличивания данных, а также разработать правовые механизмы для их защиты.