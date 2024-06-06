Минфин начнёт использовать ИИ для оптимизации бюджетного процесса

Сбербанк и Минфин РФ работают вместе над созданием искусственного интеллекта для улучшения бюджетного процесса. Этот AI-агент основан на нейросети GigaChat и будет протестирован в ближайшем бюджетном цикле. Он интегрируется в систему «Электронный бюджет» и поможет ускорить обработку запросов, особенно в периоды повышенной нагрузки, что важно для выполнения федеральных задач.

Эксперты Минфина будут использовать этот инструмент для адаптации бюджета и принятия решений о его изменениях. Глава Сбербанка, Герман Греф, отмечает важность этого шага в современном государственном управлении и высокий потенциал применения искусственного интеллекта в этой сфере.

Министр финансов Антон Силуанов подчёркивает, что искусственный интеллект будет полезен для автоматизации рутинных процессов, но в конечном итоге решения в бюджетном процессе всегда принимает человек, учитывая политические и социальные аспекты.