Минфин России одобрил идею продажи алкоголя через интернет

Глава Минфина, Антон Силуанов, высказал поддержку идеи о продаже алкоголя через интернет, но пока официального решения в правительстве на этот счёт нет. В России с 2007 года запрещена дистанционная продажа алкоголя из-за недостаточных механизмов для цифрового контроля. Однако, с развитием онлайн-торговли, нелегальный рынок алкоголя начал активно развиваться.

Силуанов сообщил, что обсуждение продажи алкоголя через интернет уже происходило в правительстве, но остаётся спорным вопросом. Власти начали обсуждать регулирование этой сферы не позднее 2015 года.

Он также признал, что на данный момент в интернете продаётся много контрафактного алкоголя, и контроль над этой ситуацией недостаточен. В Госдуме готовится законопроект сенатора Клишаса, направленный на регулирование онлайн-торговли алкоголем. Ранее некоторые торговые сети выразили обеспокоенность и опасения по поводу возможного введения такого закона, опасаясь негативных последствий для потребителей и роста нелегального рынка алкоголя.

Владельцы розничных магазинов считают, что существуют альтернативные способы для покупки алкоголя онлайн, такие как заказ продукции в магазинах и получение заказа лично, подтверждая возраст при получении.