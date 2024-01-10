Минг-Чи Куо назвал плюсы и минусы шлема Apple Vision Pro

Куо отметил, что гарнитура значительно превосходит средний уровень отрасли в плане аппаратного и программного обеспечения.

Он предполагает, что первое впечатление пользователей от шлема будет «довольно впечатляющим», и ожидает, что в начальный период продаж устройство получит множество положительных отзывов.

Однако, он также подчеркнул важность поддержания интереса к продукту после утихания первоначального ажиотажа.

Основным недостатком Vision Pro, по мнению Куо, является неясность в отношении его позиционирования на рынке и ключевых областей применения.

Это может вызвать некоторую осторожность среди инвесторов в краткосрочной перспективе. Куо также указал, что реакция рынка на Vision Pro поможет Apple быстро определить планы по разработке новых устройств, что является «ключевым моментом наблюдения на текущий год».

Напомним, что релиз новинки намечен уже на 2 февраля в США по цене $3499.