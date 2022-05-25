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Минг-Чи Куо раскрыл свежие подробности о грядущих наушниках Apple AirPods Pro 2

И рассказал, стоит ли ждать появление в них Type-C
Пользователи уже не первый год ждут анонса новых AirPods Pro от Apple. И, судя по всему, уже совсем скоро компания представит долгожданные наушники.
Минг-Чи Куо раскрыл свежие подробности о грядущих наушниках Apple AirPods Pro 2

По крайней мере, это следует из количества инсайдов об устройстве, которые появляются в Сети. Так, например, авторитетный аналитик Минг-Чи Куо раскрыл детали производства грядущих AirPods Pro 2.

Эксперт заявил, что Apple запустит производство новых наушников во Вьетнаме. Причём произойдёт это уже в ближайшее время — до конца II квартала 2022 года. Перенос производства будет сделан с целью уменьшить зависимость американского IT-гиганта от китайских партнёров.

При этом Куо заметил, что несмотря на распространившиеся за последнее время слухи, купертиновцы не откажутся от порта Lightning в грядущих наушниках.

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