Минг-Чи Куо раскрыл свежие подробности о грядущих наушниках Apple AirPods Pro 2

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Минг-Чи Куо раскрыл свежие подробности о грядущих наушниках Apple AirPods Pro 2И рассказал, стоит ли ждать появление в них Type-C
Пользователи уже не первый год ждут анонса новых AirPods Pro от Apple. И, судя по всему, уже совсем скоро компания представит долгожданные наушники.
По крайней мере, это следует из количества инсайдов об устройстве, которые появляются в Сети. Так, например, авторитетный аналитик Минг-Чи Куо раскрыл детали производства грядущих AirPods Pro 2.
Эксперт заявил, что Apple запустит производство новых наушников во Вьетнаме. Причём произойдёт это уже в ближайшее время — до конца II квартала 2022 года. Перенос производства будет сделан с целью уменьшить зависимость американского IT-гиганта от китайских партнёров.
При этом Куо заметил, что несмотря на распространившиеся за последнее время слухи, купертиновцы не откажутся от порта Lightning в грядущих наушниках.