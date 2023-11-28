Минимум движения и мозговой деятельности могут привести к серьёзной депрессии

Участники исследования отвечали на вопросы, сколько времени они проводят за просмотром телевизора, на работе и за рулём автомобиля. Участникам измеряли окружность талии и содержание C-реактивного белка и гликированного гемоглобина в организме.

Так, согласно заключению медиков, сидячий образ жизни и работы, малоподвижный досуг без интенсивного задействования когнитивных функций на 43% повышают риск развития депрессии. Но интересно и то, что сидячая работа с активной когнитивной деятельностью не даёт толчка к развитию депрессии.

Эксперты считают, что это может быть связано с ожирением и последующим воспалением тканей.

«Хотя рекомендации по физической активности рекомендуют сокращать и прекращать сидячий образ жизни, наши результаты показывают, что в рекомендациях, касающихся психического здоровья, можно сделать акцент на сокращении умственно-пассивного и малоподвижного досуга», — сообщили исследователи.