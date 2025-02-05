Министерство финансов Индии запретило использовать ChatGPT и DeepSeek

В документе, датированном 29 января, говорится, что использование ИИ-инструментов на служебных устройствах представляет собой риск для сохранности информации. Это решение было принято на фоне растущей популярности таких приложений, как ChatGPT и DeepSeek, которые могут использовать персональные данные пользователей, подвергая их риску утечек.

Информация о запрете на использование ИИ-инструментов стала известна только в эту среду, когда генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, посетил Индию и встретился с министром информационных технологий Ашвини Вайшнавом. В ходе визита министр заявил, что Индия собирается активно участвовать в глобальной гонке за искусственным интеллектом, разрабатывая собственные модели.