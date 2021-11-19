Министерство обороны открыло документы о поражении фашистов под Сталинградом

Документы были открыты в честь 79-й годовщины со дня начала операции «Уран», в мультимедийном разделе «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны» на сайте оборонного ведомства.

Документы свидетельствуют о ведении переговоров о капитуляции фашистов и о том, что немецкие командиры не решались передавать ультиматумы советской стороны высшему командованию из-за боязни обвинения в трусости и расстреле. Но после того, как в германских СМИ начали умалчивать о реальном положении войск под Сталинградом, такие донесения стали массовыми и командующий 6-й армией генерал-полковник Паулюс принял решение о капитуляции, в противном случае это привело бы к новым потерям в немецких войсках.

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Сталинградская стратегическая наступательная операция «Уран» — контрнаступление советских войск, начатое 19 ноября 1942 года.

В результате Красная армия окружила и разгромила немецкую 6-ю армию. Также операция привела к уничтожению двух германских, разгрому двух румынских и одной итальянской армии. По оценкам историков, потери стран «Оси» составили более 800 тысяч солдат и офицеров.