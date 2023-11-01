Министерство обороны Великобритании признало дрон «Ланцет» лучшим оружием России

Министерство обороны Великобритании признало дрон «Ланцет» лучшим оружием РоссииБеспилотник показал высокую эффективность
Министерство обороны Великобритании в своей публикации в соцсети Х признало российские дроны «Ланцет» лучшим оружием на поле боя в условиях СВО, а также одним из наиболее эффективных беспилотников.
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По сообщениям британского Минобороны, малые БПЛА, к которым относится «Ланцет», Россия использовала в основном для разведки. Но эти дроны-камикадзе приспособили для атак.
«Ланцет» применяется для поражения приоритетных целей, включая активную контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии противника.
«Традиционно Россия использовала небольшие БПЛА в основном для разведки. Благодаря своим атакующим возможностям, "Ланцет" стал шагом вперёд в том, как Россия использует эту категорию оружия», — отмечено в публикации МО Великобритании.