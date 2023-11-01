Министерство обороны Великобритании признало дрон «Ланцет» лучшим оружием России

По сообщениям британского Минобороны, малые БПЛА, к которым относится «Ланцет», Россия использовала в основном для разведки. Но эти дроны-камикадзе приспособили для атак.

«Ланцет» применяется для поражения приоритетных целей, включая активную контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии противника.

«Традиционно Россия использовала небольшие БПЛА в основном для разведки. Благодаря своим атакующим возможностям, "Ланцет" стал шагом вперёд в том, как Россия использует эту категорию оружия», — отмечено в публикации МО Великобритании.