Министр науки и высшего образования России заступился за студента, написавшего диплом с помощью ChatGPT

Министр науки и высшего образования России заступился за студента, написавшего диплом с помощью ChatGPTИ указал на необходимость иначе проверять знания студентов
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заступился за студента РГГУ, написавшего диплом с помощью нейросети ChatGPT.
Фото: Wallpaperflare.com
Министр заявил, что нужно не наказывать студента, а менять подход к проверке знаний в ВУЗах. Фальков отметил, что студент попросту проверил систему на прочность.
Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, — хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям.