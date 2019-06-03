Министр обороны Китая опроверг связь Huawei с военными

Китайская Huawei является частной компанией и не имеет связей с вооруженными силами Китая. Об этом заявил в воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

Министр подчеркнул: «Это абсолютно частная, а не военная компания». Он добавил: «Если продукты Huawei используются в вооруженных силах, это совершенно не означает, что они сделаны специально для армии. Это бессмысленно».

Также Вэй Фэнхэ подчеркнул, что китайское правительство выступает против наложенных на корпорацию санкций.

Вэй Фэнхэ сделал своё заявление в ответ на высказывание исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая. По мнению Шанахана, в Китае бизнес имеет очень глубокую интеграцию с военной сферой.