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Министр обороны России заявил о двукратном увеличении боевого потенциала вооруженных сил страны
В сравнении с 2012 годом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о двукратном увеличении боевого потенциала вооруженных сил страны с 2012 года. Благодаря данным показателям, считает министр, нам и удалось сохранить стратегический паритет с НАТО.
”К 2020 году боевой потенциал Вооружённых Сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз”, — рассказал Шойгу в рамках заседания Совфеда.
При этом он также отметил, что активность Североатлантического альянса у границ России продолжает расти, в первую очередь за счет наращивания наземных и морских группировок блока. Также министр обороны обратил внимание на то, что НАТО продолжает расширять состав стран, которые входят в состав организации.