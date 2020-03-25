Министр обороны России заявил о двукратном увеличении боевого потенциала вооруженных сил страны

”К 2020 году боевой потенциал Вооружённых Сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз”, — рассказал Шойгу в рамках заседания Совфеда.

При этом он также отметил, что активность Североатлантического альянса у границ России продолжает расти, в первую очередь за счет наращивания наземных и морских группировок блока. Также министр обороны обратил внимание на то, что НАТО продолжает расширять состав стран, которые входят в состав организации.