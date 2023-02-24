Министр обороны США заявил, что их инструкторы готовят ВСУ к нападению на российские войска и прорыву обороны

Остин уточнил, что американские военные готовят к боевым действиям несколько мотопехотных бригад ВСУ. Он заявил, что подготовка украинских сил вкупе с поставками артиллерии позволят ВСУ решать оперативные задачи и маневрировать.

«Мы обучаем и оснащаем несколько бригад мотопехоты — это довольно существенный потенциал», — заявил министр обороны США.