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Министр просвещения России выступила против запретов смартфонов в школах

Но уточнила, что запрет надо просто ввести мягче
Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева выступила с заявлением, согласно которому запрет смартфонов в школах может принести больше вреда, чем пользы. Так, она рассказала, что эта мера может в первое время привести к недопониманию со стороны как учеников, так и учителей с родителями.

При этом министр уточнила, что вопросы могут быть самыми разными. Также она считает, что самым трудным должен будет стать первый год после внедрения нового запрета.

”Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где смартфоны хранить, чтобы все имели представление, где они лежат”, — рассказала глава Министерства просвещения Ольга Васильева.

Напомним, что недавно сразу несколько ведомств в лице Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования выступили с публичной рекомендацией, согласно которому стоит ограничить использование смартфонов в школах.

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