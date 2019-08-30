Министр просвещения России выступила против запретов смартфонов в школах

При этом министр уточнила, что вопросы могут быть самыми разными. Также она считает, что самым трудным должен будет стать первый год после внедрения нового запрета.

”Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где смартфоны хранить, чтобы все имели представление, где они лежат”, — рассказала глава Министерства просвещения Ольга Васильева.

Напомним, что недавно сразу несколько ведомств в лице Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования выступили с публичной рекомендацией, согласно которому стоит ограничить использование смартфонов в школах.