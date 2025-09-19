Министры ЕС согласовали дорожную карту запуска цифрового евро

Идея цифрового евро получила особый импульс в этом году, поскольку ЕС стремится снизить зависимость от других стран в ключевых сферах, таких как энергетика, финансы и оборона. Цифровая валюта рассматривается также как ответ на инициативы США по созданию стабильных монет, привязанных к доллару.

Ранее ЕЦБ сталкивался с трудностями в получении законодательного одобрения. Законодатели и банки выражали опасения, что цифровой евро может ослабить позиции банков, потребовать больших расходов и ограничить приватность пользователей.

На встрече в Копенгагене министры финансов ЕС вместе с президентом ЕЦБ Кристин Лагард и европейским комиссаром Валдисом Домбровскисом согласовали следующие шаги проекта. Теперь у министров будет возможность обсуждать выпуск цифровой валюты и устанавливать лимиты на её хранение для жителей, что важно для предотвращения массового снятия депозитов.

ЕЦБ также представит предложение по лимиту хранения цифрового евро на утверждение Совета министров финансов. Европейская комиссия предложила соответствующее законодательство в июне 2023 года, но пока его не утвердили ни Европейский парламент, ни Европейский совет. Планируется, что Совет завершит свою часть работы до конца года, а после этого ЕЦБ потребуется около двух с половиной — трёх лет на фактический запуск цифрового евро.