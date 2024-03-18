Министры стран G7 договорились о регулировании ИИ

Это заявление последовало после того, как Европейский парламент окончательно одобрил самые строгие правила в мире для регулирования искусственного интеллекта, включая мощные системы, подобные ChatGPT от OpenAI.

Несмотря на впечатляющие возможности искусственного интеллекта, включая создание «deepfake» аудио и видео, существует риск их использования для дезинформации. Министры признали необходимость сбалансированного подхода к регулированию искусственного интеллекта, учитывая как риски, так и инновации.

В то время как некоторые страны G7, такие как США и Великобритания, поддерживают более мягкое регулирование, другие, в том числе Евросоюз, нацелены на ужесточение правил.