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Наука и технологии
Опубликовано 18 марта 2024, 00:55
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Министры стран G7 договорились о регулировании ИИ

Учитывая разный подход
Министры технологий стран G7, собравшиеся в Италии, заявили в пятницу о необходимости разработки общего вида регулирования искусственного интеллекта, признавая, что подходы к этому могут различаться в разных странах.

Это заявление последовало после того, как Европейский парламент окончательно одобрил самые строгие правила в мире для регулирования искусственного интеллекта, включая мощные системы, подобные ChatGPT от OpenAI.

Несмотря на впечатляющие возможности искусственного интеллекта, включая создание «deepfake» аудио и видео, существует риск их использования для дезинформации. Министры признали необходимость сбалансированного подхода к регулированию искусственного интеллекта, учитывая как риски, так и инновации.

В то время как некоторые страны G7, такие как США и Великобритания, поддерживают более мягкое регулирование, другие, в том числе Евросоюз, нацелены на ужесточение правил.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#искусственный интеллект
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#земля