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Минкомсвязь отказался разблокировать в России Telegram, но рекламирует в нем канал Госуслуг
Никогда такого не было и вот опять
Буквально 26 мая текущего года Минкомсвязи отказался поддержать разблокировку в России Telegram хотя на период чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности. Зато буквально на днях ведомство все же прорекламировало в данном мессенджере канал Госуслуг, что в итоге вызвало немалый резонанс в российском сегменте интернета.
Соответствующий пост был опубликован в Facebook-аккаунте Минкомсвязи — по словам ведомства, данный канал был создан для ”публикации самой актуальной и полной информации о господдержке российских семей, подробных инструкций и ответов на неочевидные вопросы”.
Вообще, подобный дуализм со стороны как Минкомсвязи — это скорее уже норма, нежели что-то выходящее за рамки общего понимания. В конце концов, понять решение о создании Telegram-канала вполне себе можно — подобный инструмент в последние пару лет используется огромным число компаний и ведомств. Вопрос лишь в том, к чему было несколько дней назад отказываться поддерживать разблокировку мессенджера.