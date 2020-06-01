Минкомсвязь отказался разблокировать в России Telegram, но рекламирует в нем канал Госуслуг

Вообще, подобный дуализм со стороны как Минкомсвязи — это скорее уже норма, нежели что-то выходящее за рамки общего понимания. В конце концов, понять решение о создании Telegram-канала вполне себе можно — подобный инструмент в последние пару лет используется огромным число компаний и ведомств. Вопрос лишь в том, к чему было несколько дней назад отказываться поддерживать разблокировку мессенджера.