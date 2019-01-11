Минкомсвязи отказалось наказывать россиян за неуважение к власти в интернете

Министерство связи выдало отрицательное заключение на законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на словам замминистра Алексея Волина.

В понедельник должно состояться обсуждение в комитете Госдумы по информационной политике двух законопроектов об административном наказании за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам.

На законопроект об оскорблении властей Минкомсвязи отправило в правительство отрицательное заключение. По словам Волина, в проекте используются термины об оскорблении, которые можно трактовать слишком широко. При этом ограничения на публичное использование мата в законодательстве уже есть, а в конституции прописано право свободно высказывать своё мнение. Волин пояснил: «Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные».