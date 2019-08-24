Минкомсвязи раздаст частоты для 5G до конца 2019 года

Минкомсвязи планирует провести первые частотные аукционы для 5G до конца 2019 года. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на замминистра связи Олега Иванова.

По словам Иванова, до конца года пройдут аукционы на частоты в диапазоне 24,5–29,5 ГГц. Также он рассчитывает на развитие сетей нового поколения в диапазоне 4,4–4,9 ГГц. Расчистка проблемных диапазонов, включая 3,4–3,8 ГГц, пока прорабатывается министерством.

Иванов отметил, что четыре крупнейших российских сотовых операторы согласились совместно строить инфраструктуру для 5G под диапазоны ниже 6 ГГц. Таким образом, они одобрили модель единого инфраструктурного оператора и будут вместе развивать сеть 5G в России.

Также рассматривается возможность объединения операторов для высвобождения частот под строительство 5G, а не для совместного строительства инфраструктуры.