Минкомсвязи урежет полномочия Роскомнадзора «регуляторной гильотиной»

Глава Минкомсвязи Константин Носков предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора в рамках механизма «регуляторной гильотины». Об этом он заявил в приветственном слове на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.

Носков заявил: «Механизм регуляторной гильотины, который был не так давно объявлен, предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих функций контрольно-надзорной деятельности. Сфера деятельности Роскомнадзора сегодня чрезвычайно широка. Нужно проанализировать, от каких полномочий можно и нужно отказаться».

Министр отметил, что контрольные функции важны, но их не должно быть слишком много: «Это то требование, которое выдвигает перед нами руководство страны, это одна из важнейших задач на ближайший год».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил разрастание полномочий ведомства момента основания в 2008 году: «У нас было 35 полномочий, сейчас их 147». Сфера отвественности разрасталась, в том числе благодаря парламенту, в частности комитету Госдумы по информполитике.