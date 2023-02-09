Наука и технологии
19:42, 09 февраля 2023
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Минкульт запретит прокат пиратских фильмов в кинотеатрах

В Госдуме уже анонсирован соответствующий законопроект

Статс-секретарь и замминистра культуры Алла Манилова на заседании Госдумы анонсировала законопроект о запрете показа фильмов без прокатных удостоверений в росийских кинотеатрах.

Минкульт запретит прокат пиратских фильмов в кинотеатрах

Фото: Unsplash.com

После ухода западных кинокомпаний из России кинотеатры начали показывать сериалы, телевизионные шоу, спортивные трансляции, а также видео популярных российских блогеров и пиратские фильмы в формате «предсеансового обслуживания» — показывают фрагменты нелицензионных фильмов. С этим и предложила бороться замминистра культуры. По её словам, проблема является «суперактуальной».

Отмечается, что подобный запрет вызовет лишь увеличение потребления пиратского контента с помощью торрентов и пиратских ресурсов.

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