Минкульт запретит прокат пиратских фильмов в кинотеатрах

После ухода западных кинокомпаний из России кинотеатры начали показывать сериалы, телевизионные шоу, спортивные трансляции, а также видео популярных российских блогеров и пиратские фильмы в формате «предсеансового обслуживания» — показывают фрагменты нелицензионных фильмов. С этим и предложила бороться замминистра культуры. По её словам, проблема является «суперактуальной».

Отмечается, что подобный запрет вызовет лишь увеличение потребления пиратского контента с помощью торрентов и пиратских ресурсов.