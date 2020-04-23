Наука и технологии
Сегодня 12:59
Минобороны еще 13 лет будет использовать советские пассажирские самолеты Ту-134
Также самолет планирует использовать Роскосмос
Российское издание РИА Новости опубликовало свежий материал, в котором, опираясь на собственные источники, рассказало о том, что Минобороны еще 13 лет будет использовать советские пассажирские самолеты Ту-134.
Также некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Ту-134 планируется оставить в авиапарке Роскосмоса и еще нескольких государственных организаций и министерств. Что интересно, в коммерческих пассажирских перевозках данный самолет не используется уже с 2019 года — именно тогда его передали в музей авиации.
Напомним, что в период с 1966 по 1984 годы было выпущено более 800 экземпляров Ту-134, при этом срок эксплуатации тех самолетов, что используются до сих пор, составляет около 50 лет.