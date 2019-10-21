Наука и технологии
Сегодня 15:30
Минобороны получило комплект боевых ракет новейшего поколения
Это уже вторая партия за последние 10 месяцев
В сети появилась информация от пресс-службы концерна "Алмаз-Антей", благодаря которой стало известно о том, что компания успешно передала министерству обороны Российской Федерации вторую за 2019 года партию зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".
”В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава”, — говорится в официальном заявлении генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Яны Новиковой.
Напомним, что С-400 был разработан и произведен для высокоэффективной защиты российской армией своих территорий от ударов с воздуха, в том числе стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Также “Триумф” способен защититься от баллистических ракет среднего радиуса действия.
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