Минобороны получило комплект боевых ракет новейшего поколения

Напомним, что С-400 был разработан и произведен для высокоэффективной защиты российской армией своих территорий от ударов с воздуха, в том числе стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Также “Триумф” способен защититься от баллистических ракет среднего радиуса действия.