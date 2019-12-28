Наука и технологии
Сегодня 11:23
Минобороны предупредило о возможной информационной атаке на Россию в ближайшее время
С целью дискредитации руководства Вооруженных сил страны
По словам первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, сразу несколько иностранных государств планируют информационную кампанию, направленную на дискредитацию руководства Вооруженных сил России. Цаликов отметил, что осуществляться она будет посредством определенных СМИ.
”При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства”, — заявил Цаликов.
Основной целью информационной атаки, по мнению замминистра, является стимулирование неуверенности россиян в достаточной боевой готовности армии страны. Цаликов призвал российских журналистов встать на сторону Минобороны для эффективного противостояние данной атаки, отметив, что ключевым оружием в данной борьбе является открытость.