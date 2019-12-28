Минобороны предупредило о возможной информационной атаке на Россию в ближайшее время

”При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства”, — заявил Цаликов.

Основной целью информационной атаки, по мнению замминистра, является стимулирование неуверенности россиян в достаточной боевой готовности армии страны. Цаликов призвал российских журналистов встать на сторону Минобороны для эффективного противостояние данной атаки, отметив, что ключевым оружием в данной борьбе является открытость.