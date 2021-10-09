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Минобороны РФ раскрыло внешний вид и характеристики новейшей сверхлёгкой ракеты «Иркут»Новинка получилась довольно-таки технологичной
Министерство обороны России опубликовало в сети свежее изображение. На нём можно разглядеть, как именно будет выглядеть новейшая сверхлёгкая ракета-носитель «Иркут».
Помимо этого, военное ведомство также представило технические характеристики устройства, сообщает РИА Новости. Так одноразовый вариант ракеты весит 23,6 тонны, в то время как многоразовый — 25 тонн.
При этом менее массивная модификация сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 584 кг груза, в то время как более тяжёлая версия — 398 кг. Если же говорить о полётах на геостационарную орбиту, то тут одноразовый вариант сможет «взять с собой» 84 кг груза, а многоразовый — 60 кг.
Сообщается, что топливом для ракеты будет выступать кислород-метан, в то время как в разгонном блоке будет использоваться гептил.
Напомним, что «Иркут» планируется запускать с космодрома Плесецк уже с 2024 года.