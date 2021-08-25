Минобороны РФ утвердило облик новейших дронов-камикадзе

Новейшие аппараты были разработаны инженеры компании ZALA AERO. Этот класс вооружения способен находиться в воздухе до 30 минут, сообщает РИА Новости. При этом поражающая боевая часть в дроне может достиать веса до трёх килограмм.

Работает система следующим образом: если беспилотник обнаруживает цель, то он не просто поражает объект, но также сам при этом полностью уничтожается. Ожидается, что испытания новинки состоятся уже в конце 2021 года.

Что интересно, свежий опытный образец «Ланцета» был доработан на основе опыта предыдущего применения.