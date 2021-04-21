Минобороны России назвало сроки окончания тестов гиперзвукового оружия «Циркон»

Так, если всё пойдёт по плану, тестирование вооружения пройдёт до конца 2021 года на Северном флоте. При этом в общей сложности планируется испытать 79 образцов военной техники. В том числе 13 кораблей и судов, а также 4 атомные подлодки.

Министр обороны также подтвердил, что «Циркон» станет частью вооружения атомных подводных лодок и надводных кораблей дальней морской зоны. К сожалению, никакой информации о сроках начала серийного производства и поставок новинки Шойгу не сообщил.

При этом ранее, в марте, в сети появилась информация об ускорении испытаний «Циркона». Якобы это необходимо для того, чтобы ракету можно было принять на вооружение уже в первой половине 2022 года.