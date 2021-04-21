Наука и технологии
Сегодня в 12:26
Минобороны России назвало сроки окончания тестов гиперзвукового оружия «Циркон»
До конца 2021 года
В сети появилась информация о том, когда именно российские военные намерены провести испытания новейшего гиперзвукового оружия «Циркон». Об этом рассказал глава министерства Сергей Шойгу.
Так, если всё пойдёт по плану, тестирование вооружения пройдёт до конца 2021 года на Северном флоте. При этом в общей сложности планируется испытать 79 образцов военной техники. В том числе 13 кораблей и судов, а также 4 атомные подлодки.
Министр обороны также подтвердил, что «Циркон» станет частью вооружения атомных подводных лодок и надводных кораблей дальней морской зоны. К сожалению, никакой информации о сроках начала серийного производства и поставок новинки Шойгу не сообщил.
При этом ранее, в марте, в сети появилась информация об ускорении испытаний «Циркона». Якобы это необходимо для того, чтобы ракету можно было принять на вооружение уже в первой половине 2022 года.