Минобороны России определилось с необходимым количеством универсальных десантных кораблей

Также есть информация о том, что два универсальных корабля-дока, о которых идет речь, будут заложены уже в 2020 году, в Керчи, а в дальнейшем планируется передать их в состав Военно-морского флота Российской Федерации. В качестве сроков, на которые ориентируются все причастные, называются 2025-2026 года.

”Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена”, — рассказал неназванный источник издания в оборонно-промышленном комплексе.