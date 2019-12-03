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Минобороны России определилось с необходимым количеством универсальных десантных кораблей
Правда допускает возможность увеличения их количества
Российское издание РИА Новости опубликовало материал, в котором, опираясь на данные собственных источников в оборонно-промышленном комплексе России, рассказало об ограничении Министерством обороны двумя универсальными кораблями-доками, аналогичными французским "Мистралям". Правда источники уточняют, что в дальнейшем серия может быть продолжена.
Также есть информация о том, что два универсальных корабля-дока, о которых идет речь, будут заложены уже в 2020 году, в Керчи, а в дальнейшем планируется передать их в состав Военно-морского флота Российской Федерации. В качестве сроков, на которые ориентируются все причастные, называются 2025-2026 года.
”Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена”, — рассказал неназванный источник издания в оборонно-промышленном комплексе.