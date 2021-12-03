Минобороны России рассказала об искусственном потопе для защиты Москвы в 1941 году

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Минобороны России рассказала об искусственном потопе для защиты Москвы в 1941 годуЧто стало одной из причин неудачного захваты Москвы
Опубликованные документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации рассказывают о защитных мерах возле Москвы зимой 1941 года с использованием искусственной водной преграды.
Одной из серьезных причин провала немецкого наступления на севере от Москвы стало создание советскими инженерами искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры
Минобороны России
В Минобороны отметили, что в операции по затоплению принимали участие инженеры управления военно-полевого строительства и специалисты канала Москва — Волга. Вода помешала перемещению военной техники противника, а колья во льду не позволяли использовать затопленный участок для посадки вражеских самолетов.
В сообщении ведомства также отметили, что опубликованная шифровка от 21 ноября 1941 года говорит о том, что операцию по созданию водной преграды начали еще до декабря того же года.
Источник: ТАСС