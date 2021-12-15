Минобороны России усилит Черноморский флот до конца 2021 года

Наука и технологии
Сегодня в 06:48
1 мин.
Минобороны России усилит Черноморский флот до конца 2021 годаДля чего уже направило четыре корабля
Как стало известно, уже до конца 2021 года Министерство обороны России намерено усилить Черноморский флот. Для этого на него будет переброшено четыре новых корабля.
После обновления состава флота, в него войдут судно тылового снабжения «Всеволод Бобров» и тральщик «Георгий Курбатов» — их «переведут» с Балтики. Вместе с ними оттуда же направили подводную лодку проекта 636.3 «Краснодар». Именно её ремонтом занимались специалисты после участия в операции в Сирии.
Поможет субмарине при межфлотском переходе ещё одно судно — «Спасатель Василий Бех».
По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, обновление призвано усилить Черноморский флот, в том числе отряд в Средиземном море.
И это было необходимо как минимум потому, что в последнее время в акваторию Чёрного моря все чаще заходят корабли стран НАТО.
Источник: Lenta.ru