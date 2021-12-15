Минобороны России усилит Черноморский флот до конца 2021 года

После обновления состава флота, в него войдут судно тылового снабжения «Всеволод Бобров» и тральщик «Георгий Курбатов» — их «переведут» с Балтики. Вместе с ними оттуда же направили подводную лодку проекта 636.3 «Краснодар». Именно её ремонтом занимались специалисты после участия в операции в Сирии.

Поможет субмарине при межфлотском переходе ещё одно судно — «Спасатель Василий Бех».

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, обновление призвано усилить Черноморский флот, в том числе отряд в Средиземном море.

И это было необходимо как минимум потому, что в последнее время в акваторию Чёрного моря все чаще заходят корабли стран НАТО.