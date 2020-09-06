Минобороны России займется модернизацией танков Т-72

По словам чиновника, в качестве толчка для принятия решения о модернизации послужили Армейские игры: именно во время первых состязаний в рамках Армейских международных игр, дебютировала модификация Т-72Б1. По результатам анализа полученных на играх данных, специалисты внесли ряд технических изменений, позволивших значительно увеличить боевую эффективность и надежность боевое машины

”В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки”, — заявил Шойгу.

Также он добавил, что прямо сейчас изучением результатов “Танкового биатлона” занимаются не только российские, но и зарубежные специалисты.